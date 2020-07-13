В понедельник, 13 июня, власти "ДНР" открыли КПВВ на дорожном коридоре Донецк-Мариуполь.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"По состоянию на 12:00 на данном направлении через КПВВ "Новотроицкое" в сторону временно оккупированной территории Украины пограничники оформили около 100 человек и 7 транспортных средств. Со стороны ВОТ на въезд на контролируемую территорию прибыло 38 человек и 8 автомобилей", - говорится в сообщении.

Также на 12:00 через КПВВ "Станица Луганская" линию разграничения в пешем порядке пересекли 710 человек. На неподконтрольную территорию – 229, на контролируемую территорию – 481.

В то же время движение через КПВВ "Марьинка" до сих пор заблокировано.

"Пограничники вместе с правозащитными организациями разъясняют гражданским лицам риски путешествия через линию разграничения, предупреждают о возможности не пропуска со стороны оккупантов. Также отмечают - в случае отказа в пересечении, оставаться в серой зоне опасно из-за возможных обстрелов боевиков, поэтому следует немедленно возвращаться в сторону контролируемой территории Украины", - подчеркивается в сообщении.

Как напомнили пограничники, все граждане, которые пребывают на временного оккупированных территориях, после пересечения границы должны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение "Действуй дома" или, с их согласия, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти.

От обязательной самоизоляции (обсервации) освобождаются лица, которые следуют через линию разграничения для сдачи внешнего независимого оценивания при наличии подтверждающих документов.

При этом, как пишут СМИ "ДНР", пункт пропуска "Еленовка", соединенный дорожным коридором с украинским КПВВ "Новотроицкое", будет открыт только один день. Он будет работать сегодня с 9:00 до 18:00. О работе "Еленовки" в другие дни "ДНР" будет сообщать дополнительно.

При этом выезд из Донецка разрешен только при наличии регистрации на подконтрольной Украине территории, а пропуск в "ДНР" возможен по заранее согласованным спискам штаба сепаратистов по коронавирусу. При этом все прибывшие с украинской стороны обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах.

Напомним, в начале месяца в ООН призвали Киев и "ЛДНР" открыть КПВВ на линии разграничения.

Как сообщалось, с 28 июня "ДНР" закрыла пункты пропуска на линии разграничения с Украиной.