В понедельник, 13 июля, Киевский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Срок меры пресечения истекает 23 июля.

Об этом со ссылкой на резолютивную часть определения суда пишет "Интерфакс-Украина".

"Определение следственного судьи ... о продлении срока содержания под стражей до 23 июля... Оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов – без удовлетворения", - решил суд.

В ходе заседания суда были озвучены целый ряд заявлений о готовности взять Антоненко на поруки.

Напомним, убийство Павла Шеремета произошло в июле 2016 года в центре Киева. Он погиб в результате подрыва его машины.

Подозреваемые по делу появились только декабре прошлого года. Тогда правоохранители провели обыски и сообщили о подозрении нескольким фигурантам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко. Все они задержаны.