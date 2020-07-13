Апелляционный суд оставил в силе арест для подозреваемого по делу Шеремета музыканта Антоненко
В понедельник, 13 июля, Киевский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Срок меры пресечения истекает 23 июля.
Об этом со ссылкой на резолютивную часть определения суда пишет "Интерфакс-Украина".
"Определение следственного судьи ... о продлении срока содержания под стражей до 23 июля... Оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов – без удовлетворения", - решил суд.
В ходе заседания суда были озвучены целый ряд заявлений о готовности взять Антоненко на поруки.
Напомним, убийство Павла Шеремета произошло в июле 2016 года в центре Киева. Он погиб в результате подрыва его машины.
Подозреваемые по делу появились только декабре прошлого года. Тогда правоохранители провели обыски и сообщили о подозрении нескольким фигурантам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко. Все они задержаны.