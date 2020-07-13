Минздрав опубликовал таблицу готовности областей к смягчению карантина. По состоянию на 13 июля к ослаблению ограничений не готовы семь регионов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточним, что правительство установило четыре условия для смягчения карантина в регионах:

Загруженность больниц, предназначенных для людей с Covid-19. Не должно быть занято более 50% мест. Охват ежедневного тестирования должен составлять минимум 12 на 100 тысяч населения. Процент выявления, то есть, число обнаруженных положительных тестов на коронавирус относительно предыдущих результатов должен быть не выше 11%. Динамика - уровень роста заболеваемости. Показатель должен составлять не более 10%.

Так, на следующий этап ослабления карантина не проходят:

Закарпатская область (загруженность коек 59,64%);

Донецкая и Черниговская область (показатель охвата 21,75 и 18,16 при необходимых 24);

Волынская, Ровенская и Харьковская области (уровень заразности 19,46%, 12,53% и 11,10% при разрешенных 11%);

Винницкая область (динамика распространения составляет 35,06% при разрешенных 10%).

Также в Минздраве уточнили, что в Киеве заполненность коек составляет 34,7%, охват тестирования — 115,91 на 100 000 населения, доля позитивных тестов на уровне 4,02%, а динамика составляет -25,52%.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 13 июля, в Украине коронавирус подтвердился еще у 612 человек. Общее число зараженных таким образом достигло отметки 54 133 с начала эпидемии. В Киеве за сутки болезнь подтвердилась у 56 человек.