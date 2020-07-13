Самый громкий футбольный скандал сезона в Европе так и не состоялся. Команда Пепа Гвардиолы, знаменитый "Манчестер Сити" (за который играет наш Александр Зинченко - Ред.) не будет отлучена от еврокубков и в следующем сезоне сможет выступить в Лиге чемпионов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию "горожан", сняв таким образом все преграды для их старта в новом сезоне Лиги чемпионов. Напомним, что "Манчестер Сити" оспаривал решение УЕФА, который в феврале решил исключить клуб из еврокубков на два года за нарушение финансового фэйр-плей.

В самом клубе уже положительно отреагировали на знаковое решение спортивного арбитражного суда.

"В данный момент "Манчестер Сити" и его юристы еще не рассмотрели полное решение Спортивного арбитражного суда (CAS), однако клуб приветствует принятое решение, которое подтверждает правомерность наших действий. Клуб хотел бы поблагодарить членов суда за усердие и корректный судебный процесс", - заявила пресс-служба "горожан".

Ранее "Страна" сообщала, что "Шахтер", по решению УЕФА, проведет ответную игру против "Вольфсбурга" в Лиге Европы в Украине.