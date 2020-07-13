В понедельник, 13 июля, в Верховной Раде Украины срочно собирают комитет для изменения постановления о назначении выборов.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Роман Лозинский на своей странице в Facebook.

По его словам, комитет собирают за 20 минут до уже назначенного "внеочередного заседания" Рады.

"Назначать выборы до того как будут приняты их правила (избирательный кодекс), а также до принятия решения об укрупнении районов - это как строить дом, начиная с крыши. Также выборы предлагали назначить не ко всем местным советам, а только в областные советы и в Киеве. А в новые общины как-то ЦИК разберется и назначит сам. В новые районы тоже. Которые, к слову, еще не созданы. Еще один абсурд - снова хотят назначить "первые выборы" в ОТГ, которые уже годами существуют и их границы не изменятся. Эти выборы потом сможет обжаловать в суде любой юрист, ссылаясь на то, что решение неконституционное. И вот, вроде бы, монобольшинство это начало понимать", - написал депутат.

Также Лозинский отметил, что в проекте постановления, предложенном "слугами народа", говорится, что выборы на территории ОРДЛО и Крыма пока проводиться не будут. Однако в этом же блоке указано, что они будут назначены в установленном отдельным законом порядке.

В свою очередь, как передает "Интерфакс-Украина", первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подтвердил, что парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения намерен внести уточнения в проект постановления о проведении местных выборов, касающиеся выборов в районные советы

"Постановление об объявлении выборов – нам надо срочно созвать наш комитет, он уже собирается… Надо, чтобы в зал вышло уточненное постановление (проект постановления – Ред.), надо добавить туда выборы в районные советы, поскольку они упущены в постановлении. Действительно, это коллизия, которая могла бы сложиться, а мы не можем нарушать свою конституционную задачу – объявить очередные выборы", - сказал Корниенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

По его словам, если Рада не примет изменения в Избирательный кодекс, то выборы в местные органы власти будут проходить по действующей редакции Избирательного кодекса.

Корниенко напомнил о достигнутой договоренности Центральной избирательной комиссии и Министерства регионального развития, что ЦИК и объявит первые выборы в ОТГ одновременно с очередными выборами в местные органы власти.

"И Центральная избирательная комиссия повсеместно объявит в один день с очередными выборами в областные и районные советы, в городской совет города Киева", - добавил он.

Напомним, 9 июля комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства принял решение рекомендовать парламенту принять проставление "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".

Ранее первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, заявил, что Украина хочет провести выборы на Донбассе после получения контроля над границей.