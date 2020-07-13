Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что глава МВД Арсен Аваков в последнее время выступает на украинском. Впрочем, на его взгляд, министр может использовать и другие языки.

Об этом Креминь сообщил в интервью "Радио Свобода".

Так, языковой омбудсмен выступает за то, чтобы Кабмин был украиноязычным и чтобы уровень экзаменов для госслужащих на владение государственным языком был надлежащим. Но одновременно с этим он не видит проблемы в том, что Арсен Аваков, который уже много лет занимает кресло в правительстве, не всегда общается на украинском, а очень часто говорит на русском.

"Я могу привести такие примеры. Вчера (интервью записывалось 9 июля- Ред.) Состоялось заседание Кабмина Украины. Арсен Борисович выступал на том заседании украинском языке. Во время своего крайнего выступления в Верховной Раде Украины министр внутренних дел, докладывая на заседании и часе вопросов к правительству, выступал на украинском языке. Поэтому у меня здесь, скажем так, свое отношение",- заявил Креминь.

По словам языкового омбудсмена, Аваков может использовать в том числе и другие языки, "но надо отдать должное этому министру".

"То, что благодаря ему МВД на днях занималось тушением пожара на Луганщине. Несколько недель назад МВД приняло активное участие в ликвидации последствий наводнения на Западной Украине... Здесь нужно говорить о роли личности в истории. Вы знаете, у нас также было очень много министров образования и науки, но часть из них вошла в историю, а часть из них, к сожалению, так и не смогла дотянуться, часть даже не живет в Украине. Поэтому то, что касается роли МВД и непосредственно роли Арсена Борисовича, она очень важна для современной истории Украины", - заявил Креминь.

Напомним, "Страна" писала о том, чем известен мовный омбудсмен Тарас Креминь, который занял эту должность неделю назад. Кремить является бывшим депутатом от "Народного фронта". Арсен Аваков - одним из лидеров этой партии.