В понедельник, 13 июля, киевские правоохранители подтвердили информацию "Страны" о том, что виновник аварии на Старообуховской трассе, в результате которой погибли четыре человека, находится в больнице.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации ГУ НП Киева в Facebook.

"39-летнего водителя автомобиля "Мерседес" задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице", — говорится в сообщении.

В то же время в прокуратуре Киева сообщили, что в крови виновника смертельной аварии было обнаружено 1,32 промилле алкоголя. Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, около 19:00 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП. 40-летний киевлянин Антон Желепа, будучи пьяным, за рулем автомобиля Mercedes вылетел на встречку, где врезался в Hyundai Tucson. В результате почти вся семья, которая находилась в машине, погибла: это мать, отец, дочка и один из сыновей. Еще один мальчик попал в больницу.

"Страна" также публиковала фото из социальных сетей водителя, убившего семью под Киевом и писала, что о нему известно.