На местных выборах в Днепре лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа" - опрос
"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа За жизнь" практически вровень идут в рейтинге политических сил по выборам горсовета Днепра. Такие данные социологического опроса опубликованы на сайте группы "Рейтинг".
Предпочтения распределились таким образом:
- "Слуга народа" - 24,3%
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 22,4%
- "Пропозиция" (партия, в которой состоит мэр Днепра Филатов) - 15,9%,
- "Гражданская сила" (партия местного политика Загида Краснова) - 6,4%,
- Партия Шария - 5,3%,
- "Батькивщина" - 4,5%.
Рейтинг других сил - ниже 3%. А те, кто не определился составляют - 16-17%.
Также опрос продемонстрировал рейтинг кандидатов в мэры Днепра. Среди тех, кто определился и придет голосовать, предпочтения такие:
- Борис Филатов - 42,6%
- Александр Вилкул - 13,3%
- Максим Бужанский - 13,2%
- Загид Краснов - 12,8%
- Геннадий Гуфман - 7,5%
- Иван Куличенко - 5,0%
Рейтинг других кандидатов - менее 3%. Тех, кто не определился - около 11%.
Аудитория: жители Днепра от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Выборочная совокупность: 1006 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,1%. Сроки проведения исследования: 20 июня - 4 июля 2020
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