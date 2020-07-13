"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа За жизнь" практически вровень идут в рейтинге политических сил по выборам горсовета Днепра. Такие данные социологического опроса опубликованы на сайте группы "Рейтинг".

Предпочтения распределились таким образом:

"Слуга народа" - 24,3%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 22,4%

"Пропозиция" (партия, в которой состоит мэр Днепра Филатов) - 15,9%,

"Гражданская сила" (партия местного политика Загида Краснова) - 6,4%,

Партия Шария - 5,3%,

"Батькивщина" - 4,5%.

Рейтинг других сил - ниже 3%. А те, кто не определился составляют - 16-17%.

Также опрос продемонстрировал рейтинг кандидатов в мэры Днепра. Среди тех, кто определился и придет голосовать, предпочтения такие:

Борис Филатов - 42,6%

Александр Вилкул - 13,3%

Максим Бужанский - 13,2%

Загид Краснов - 12,8%

Геннадий Гуфман - 7,5%

Иван Куличенко - 5,0%

Рейтинг других кандидатов - менее 3%. Тех, кто не определился - около 11%.

Аудитория: жители Днепра от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Выборочная совокупность: 1006 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,1%. Сроки проведения исследования: 20 июня - 4 июля 2020

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