За действующего мэра Филатова на местных выборах готовы проголосовать 42% днепрян. Фото: facebook.com

"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа За жизнь" практически вровень идут в рейтинге политических сил по выборам горсовета Днепра. Такие данные социологического опроса опубликованы на сайте группы "Рейтинг"

Предпочтения распределились таким образом:

  • "Слуга народа" - 24,3%
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" -  22,4%
  • "Пропозиция" (партия, в которой состоит мэр Днепра Филатов) - 15,9%,
  • "Гражданская сила" (партия местного политика Загида Краснова) - 6,4%,
  • Партия Шария - 5,3%,
  • "Батькивщина" - 4,5%.

Рейтинг других сил - ниже 3%. А те, кто не определился составляют - 16-17%.

Также опрос продемонстрировал рейтинг кандидатов в мэры Днепра. Среди тех, кто определился и придет голосовать, предпочтения такие:

  • Борис Филатов - 42,6%
  • Александр Вилкул - 13,3%
  • Максим Бужанский - 13,2%
  • Загид Краснов - 12,8%
  • Геннадий Гуфман - 7,5%
  • Иван Куличенко - 5,0%

Рейтинг других кандидатов - менее 3%. Тех, кто не определился - около 11%.

Аудитория: жители Днепра от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Выборочная совокупность: 1006 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,1%. Сроки проведения исследования: 20 июня - 4 июля 2020

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