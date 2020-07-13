В Киеве снижается число новых пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки в столице выявили 56 случаев Covid-19. Из-за коронавируса в столице закрыли еще одно общежитие.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 13 июля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По данным Кличко, среди новых заразившихся - четверо медиков. Также мэр сообщил, что за сутки выздоровел 51 пациент с Covid-19, а общее число жителей столицы, преодолевших болезнь, возросло до 2 109 человек. На сегодня в Киеве уже 6 238 подтвержденных случаев коронавируса.

За сутки, по данным Кличко, заболели:

21 женщина в возрасте от 21 до 75 лет,

31 мужчина от 19 до 80 лет,

1 девочка, которой 12 лет,

3 мальчика от 4 до 17 лет.

Наибольшее число случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 13. В Шевченковском - 11. В Днепровском районе - 7 случаев.

"В столице закрыли на карантин еще одно общежитие - на улице Михаила Бойчука. Там обнаружили пять больных студентов и 13 контактных лиц", - сообщил Кличко.

Отметим, что число новых пациентов с Covid-19 в Киеве уменьшается второй день: в субботу, 11 июля, сообщалось о 125 случаях, 12-го - о 67 заразившихся.

"Если проанализировать статистику, в выходные дни существенно уменьшается количество выявленных больных. Почему? Как говорят специалисты, в выходные меньше людей обращаются к медикам и сдают тесты. Также сегодня почти 50% исследований делают в частных лабораториях, которые в выходные не работают", - прокомментировал ситуацию Виталий Кличко.

Напомним, за прошлые сутки коронавирусом в Украине заболели еще 612 человек.

Также мы писали, что в пяти областях за сутки не зафиксировали ни одного случая коронавируса

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