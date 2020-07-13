В сети всплыло еще одно дело, за которое виновник ДТП под Киевом, в котором погибла целая семья, Антон Желепа получил приговор суда.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в своем Телеграм-канале.

Так, в 2019 году Дарницкий районный суд приговорил к штрафу в 1700 гривен на тот момент уже дважды судимого Желепу за драку. Как отмечает издание, тогда он познакомился с работником "Тип-Топ Сервиса", что на Вербицкого в Киеве. Вместе они решили выпить, но им стало мало и они отправились за добавкой. По дороге в магазин между ними вспыхнула ссора и Желепа сильного избил своего нового знакомого.

Как пишет издание, если бы суд приговорил его к тюрьме, а не штрафу, то погибшая в ДТП по его вине семья могла остаться в живых.

Напомним, вчера в аварии на Обуховской трассе погибла почти целая семья - отец, мать, дочь и сын. Еще один мальчик сейчас борется за жизнь. Виновником их гибели стал водитель люксового "Мерседеса", который оказался пьяным и уже судимым за подобное преступление. За рулем "Мерседеса" оказался 40-летний киевлянин Антон Желепа. Полиция на месте ДТП обнаружила у него в крови 1,36 промилле алкоголя.

Подробнее о том, как пьяный рецидивист убил целую семью под Киевом читайте в нашем материале.