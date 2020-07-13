Двенадцатилетний мальчик, единственный выживший в страшном ДТП, которое произошло 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом, по-прежнему находится в больнице. Доктора борются за его жизнь.

Об этом сообщает источник "Страны" в полиции.

Так, состояние подростка не ухудшилось. Врачи оценивают его как стабильно тяжелое.

Что касается виновника аварии Антона Желепы, он находится в больнице скорой медицинской помощи закрытого типа, сейчас врачи ожидают результаты его анализов. По данным источников "Страны", суд по мере пресечения, скорее всего, назначат на 14 июля.

Напомним, около 19:00 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП. 40-летний киевлянин Антон Желепа, будучи пьяным, за рулем автомобиля Mercedes вылетел на встречку, где врезался в Hyundai Tucson. В результате почти вся семья, которая находилась в машине, погибла: это мать, отец, дочка и один из сыновей. Еще один мальчик попал в больницу.

"Страна" писала о том, публиковала фото из социальных сетей водителя, убившего семью под Киевом и писала, что о нему известно.