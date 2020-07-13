Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что во вторник, 14 июля, состоится второе на неделе внеочередное заседание парламента.

Об этом он рассказал во время заседания согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник, 13 июля.

"Сейчас будет подготовлено еще одно распоряжение главы Верховной Рады о созыве внеочередного заседания Верховной Рады завтра в 15 часов… по требованию 158 народных депутатов Украины", — сказал он.

Позже на сайте парламента появилась повестка дня внеочередного сессионного заседания Рады.

Так, народные депутаты будут рассматривать следующие законопроекты:

№3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки электрической энергии из альтернативных источников";

№3615 "О лекарственных препаратах" (Об электронной розничной торговле лекарственными средствами);

№3781 "О государственной поддержке и особом функционировании детских центров "Артек" и "Молодая гвардия";

№2013 "О внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовой условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы" (об увеличении размера стипендии и ежегодной помощи);

№2524 "Об изменениях в Налоговый кодекс Украины" (относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей);

№3550 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно способствованию развития физической культуры и спорта".

"Страна" также рассказывала, что первое внеочередное заседание состоится сегодня. Нардепы намерены принять проект постановления о проведении местных выборов 25 октября, а также обсудить изменения государственного бюджета и Бюджетного кодекса.