В понедельник, 13 июля, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

Противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия близ Славного. В результате обстрела был убит один из военнослужащих. "Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - говорится в сообщении.

Также в штабе рассказали об еще одном трагическом инциденте около населенного пункта Зайцевое. Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

Напомним, 10 июля на Донбассе в результате обстрела погиб 31-летний офицер Тарас Матвиив.

Также сообщалось, из-за стрельбы на Донбассе во вторник, 7 июля, были ранены четверо служащих ВСУ.