Эффективная вакцина от коронавируса, вероятно, не появится в 2021 году, так как на ее разработку обычно уходит несколько лет.

Об этом со ссылкой на представителя команды научных советников правительства Франции эпидемиолога Арно Фонтане пишет "Интерфакс".

"Конечно, для разработки вакцины (против коронавируса - Ред.) прикладываются беспрецедентные усилия, но я был бы очень удивлен, если бы у нас был бы ее эффективный экземпляр в 2021 году", - сказал Арно Фонтане.

По мнению эксперта, обществу придется просто "жить с этим вирусом". А исходя из того, что французские власти не намерены вновь вводить общенациональную изоляцию, нужно соблюдать физическую дистанцию. По мнению Фонтане, в условиях пандемии коронавируса главной опасностью остаются массовые собрания людей, а местами, где наиболее высок уровень эпидемиологической угрозы, являются круизные лайнеры, военные суда, спортклубы, дискотеки, общежития для мигрантов и места религиозного поклонения.

Напомним, на прошлой неделе в России объявили о завершении испытаний первой вакцины от коронавируса.

Также "Страна" разбиралась, появится ли вакцина от Covid-19, кто ее первым сделает и сколько она будет стоить.