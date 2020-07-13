В понедельник, 13 июля, стало известно о спецоперации работников полиции и КОРДа по задержанию банды преступников, которую обвиняют в ограблении бизнесмена в поселке Козин в июле этого года.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Напомним эту громкую историю. Налетчики в масках ворвалась в дом предпринимателя, после чего связали хозяев пластиковыми стяжками. Угрожая физической расправой, они вынесли из дома крупную сумму денег и скрылись в неизвестном направлении.

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области установили личности злоумышленников и задержали их на территории столицы и области. Силовую поддержку полицейской операции обеспечивали бойцы КОРДа и полка полиции особого назначения", - говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства бандитов, правоохранители обнаружили оружие, боеприпасы, банковские карты, мобильные телефоны и мототранспорт, который использовался при нападении.

По данному факту открыто сразу несколько уголовных дел. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Под Киевом задержали банду преступников, которая ограбила бизнесмена. Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, в пятницу, 10 июля, неизвестный вооруженный мужчина ограбил почтовое отделение в Киеве. Он выстрелил из пистолета в потолок, забрал из кассы более пяти тысяч гривен и скрылся с места преступления.

Также "Страна" писала, что 19 июня прокуратура направила в суд обвинение в отношении двух жителей Киева, которые ограбили 81-летнего пенсионера в Дарницком районе столицы.