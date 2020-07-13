В Украине на 40% повысили тариф, по которому рассчитывают общий объем средств, выделяемых на экстренную медицинскую помощь. Предусматривается, что это позволит увеличить зарплаты медикам и укрепить материально-техническую базу. Так, до конца текущего года на "скорую помощь" потратят 1,26 миллиарда гривен.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 13 июля сообщил глава Минздрава Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"С 1 сентября предусматривается повышение заработной платы всем медработникам из вторичного и третичного звена, в частности экстренной медицинской помощи. Это предполагается как врачам, так и среднему и младшему медицинскому персоналу. Это повышение будет достаточно существенным по сравнению с тем, что было раньше", - рассказал Степанов.

922 миллиона гривен потратят на новые машины экстренной медицинской помощи. Это около 400 автомобилей, которые будут распределены между областями.

"Если говорить о количестве машин, которые вообще надо приобрести, то это количество составляет 1800 автомобилей. 400 мы хотим приобрести в этом году, в дальнейшем мы рассчитываем в течение 2-3 лет заменить весть автопарк", - сказал Максим Степанов.

Также, по словам министра, средства пойдут на учебно-тренировочные центры для медиков.

"Я думаю, что ни у кого не возникает сомнений, что фельдшерские и врачебные бригады постоянно должны совершенствовать свои навыки. Экстренная медицинская помощь является приоритетом, мы хотим сделать ее по всем европейским стандартам", - рассказал Степанов.

Напомним, в начале мая медики Киевской больницы скорой помощи пожаловались на сокращение зарплаты на 50%.

Также мы писали, что в Харькове врачи "скорой помощи" вышли на акцию протеста из-за зарплат и условий работы.