Во втором туре президентских выборов в Польше с минимальным отрывом победил действующий глава государства, 48-летний Анджей Дуда.

Разница между его оппонентом, мэром Варшавы Рафал Тшасковским составляет всего около полумиллиона голосов при 30 миллионах избирателей. По данным Национальной избирательной комиссии, за Дуду проголосовали 51,21% избирателей, за Тшасковского - 48,79%.

Это первые в Евросоюзе выборы, которые прошли в условиях коронавируса (первый тур состоялся 28 июня).

Несмотря на эпидемию, поляки голосовали очень активно, явка в почти 70% - рекорд даже для мирных времен. Часть избирателей голосовала вживую, в масках и с дистанцией, часть - по почте.

"Выиграть выборы при почти 70-процентной явке - это небывалое событие", - сказал Дуда, выступая с речью.

Тшасковский уже признал поражение.

Что означают итоги выборов в Польше, разбиралась "Страна".

Расколотая Польша

Небывалую активность поляков на выборах эксперты объясняют, с одной стороны, усталостью от карантина и коронавируса, а с другой - высоким градусом напряженности нынешней кампании. Интрига держалась буквально до последнего, пока не подсчитали почти 100 процентов голосов.

Еще в воскресенье вечером, после объявления экзит-полов, где Дуда опережал Тшасковского в пределах статистической погрешности, никто не брался предсказать исход выборов. Шутили даже о третьем туре.

А мэр Варшавы до последнего верил в победу.

"У них (противников, - прим.ред.) было абсолютно все, тонны денег, весь государственный аппарат, а у нас было гражданское общество и здравый рассудок", - заявил Тшасковский же после признания поражения.

"Часть поляков хочет перемен, это в основном интеллигенция и жители городов, которые голосовали за либерала Тшасковского. Другие пошли голосовать, чтобы поддержать, по их мнению, стабильность в лице Дуды. В большинстве своем это консервативная часть общества, а также селяне. Выборы показали, что Польша расколота, а это значит, что эскалация в обществе будет нарастать, что может вылиться в гражданский протест. А на следующих парламентских выборах, которые состоятся через три года, будет настоящая битва между властью, которую крепко держит Ярослав Качиньский и его партия "Право и справедливость" (по сути он и управляет Польшей) и оппозицией в лице "Гражданской платформы", - сказал "Стране" польский журналист Бартош Чиж.

Закручивание гаек и рост роли США

Политики также говорят о расколе.

"Новый президент столкнется с крупнейшим вызовом в свободной Польше - склеить разделенный как никогда ранее польский народ", - заявил лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.

"Такая небольшая разница с привлечением столь существенных человеческих и финансовых ресурсов является серьезным предупреждением для всего лагеря "Права и справедливости", - написал в Twitter политический обозреватель Марчин Маковский, имея в виду партию Ярослава Качиньского.

"Главные результаты такие. Продолжится закручивание гаек, ограничение либеральных свобод на фоне (относительно) благополучной экономики. "Платформа" будет жить. Запрос на третью силу и кандидата гражданского общества есть. Страна расколота не на восток и запад, а на молодых жителей больших городов и стареющее село. Из журналистов успешно делают public enemies "врагов общественности", короче всё как Трамп завещал. Восточная политика не поменяется, в западной и дальше будет расти роль США. Ну и ключевой вопрос - это сколько еще проживет Ярослав Качинский. Официального приемника пока нет. После кампании - это точно не Дуда", - написала в Facebook живущая в Польше журналистка Елена Бабакова.

Гей-браки против традиционных ценностей

В провластной партии недовольны результатом Дуды, как сказали нам польские эксперты.

"Ведь победа чуть не ускользнула из его рук, у Качиньского к нему много претензий. Хоть Дуда примерно исповедует его принципы", - говорит Чиж.

Принципы власти - это традиционные ценности, на которых Дуда строил свою кампанию. В частности, он заявлял, что "идеология ЛГБТ" опаснее коммунистической идеологии, и обещал закрепить в законе запрет на усыновление-удочерение детей однополыми парами. В отличие от мэра Варшавы, который обещал чуть ли не легализовать гей-браки.

А Польша в целом консервативна в вопросах семьи и религии, что и стало причиной поражения Тшасковского. Также столицу Польши, которую он возглавлял, в регионах считают слишком снобистской и оторванной от жизни (хотя мэр обещал заботиться о провинции и центре на равных).

"Для части общества он показался слишком уже либеральным. Противники власти, а это половина Польши, считают, что страна движется чуть ли не к диктатуре, а правящая партия прибрала к рукам суды и пытается заткнуть рот журналистам", - говорит Чиж.

Но прежде всего за Дуду голосовали из-за соцполитики. При нем был снижен пенсионный возраст, введена 13-я пенсия и запущена программа "500+", по которой выплачивают 500 злотых (около 3 300 гривен) на каждого ребенка в семье.

Последствия для Украины

Для Украины консервация власти в Польше может означать дальнейшее обострение отношений, учитывая, что Зеленский в целом продолжает националистическую политику Порошенко, раздражавшую Варшаву.

"Победа Дуды означает, что вновь будут подниматься темы Бандеры и УПА, которых у Качиньского считают бандитами и прямо не раз заявляли, что Украина не войдет в Европу, пока не откажется от их героизации. Победа консервативной части Польши может ударить по сотням тысяч украинских заробитчан. Нет, их и дальше будут звать на работу, но велика вероятность новых атак, инцидентов с недоплатами и обманом", - говорит Чиж.

Действительно, хоть Зеленский на встрече с Дудой в сентябре в Варшаве пообещал оттепель в отношениях с Польшей (а сегодня поздравил его с победой и позвал с визитом в Киев), но пока глобальных сдвигов не произошло.

В Польше по-прежнему многие раздражены национализмом в Украине, а на заробитчан периодически продолжают нападать.

Главные раздражители для Польши - памятники и улицы имени Бандеры и эксгумация могил польских жертв военных конфликтов, которую блокировал печально известный Вятрович.

Переизбранный президент не раз высказывался по этому поводу.

"Чтобы не было злой памяти либо враждебности, необходимо чествование. А условие этого чествования - это согласие украинской стороны на проведение эксгумаций для того, чтобы можно было обозначить могилы, чтобы потомки знали эти места, куда могут поехать, где могут зажечь лампадку, положить цветы, помолиться, где могут задуматься и вспомнить о своих родных. На этом должны строить наши отношения на будущее", - заявлял Дуда в июле прошлого года в Варшаве, на годовщину Волынской резни 1943 года, во время которой отряды ОУН-УПА массово убивали поляков.

Кстати, именно при нынешней польской власти в 2018 году приняли так называемый "закон о бандеризме". Документ, среди прочего, вводит уголовную ответственность за прославление идеологии украинских националистов и отрицание преступлений ОУН-УПА против поляков в годы Второй мировой войны.