Сегодня, 13 июля, в федеральной тюрьме Соединенных Штатов проведут первую за 17 лет смертную казнь. Ее дату ранее перенес апелляционный суд из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Уточняется, что казнят 47-летнего Даниела Льюиса Ли, который в 1996 году убил семью из трех человек. Он входит в список из четверых преступников, которые будут казнены начиная с 2003 года.

Всех их суд признал виновными в особо тяжких преступлениях. Они будут преданы смерти в течении июля-августа.

Участники казни Льюиса Ли должны будут носить медицинские маски. Им также будут измерять температуру.

Напомним, 29 июня федеральные власти Соединенных Штатов Америки получили от суда право возобновить смертные казни после почти 20-летнего перерыва. В июле текущего года казнят троих преступников.

Также мы сообщали, что полицейскому, который застрелил темнокожего в Атланте, грозит смертная казнь. Гарретта Рольфе обвинили в убийстве 27-летнего темнокожего Рэйшарда Брукса, который был застрелен во время протестов движения Black Lives Matter.