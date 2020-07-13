Китай пригрозил Соединенным Штатам новыми санкциями - после того, как Вашингтон наложил ряд ограничений, которые касаются высокопоставленных китайских чиновников.

Об этом пишет Reuters.

Так, США ввели санкции против четырех высокопоставленных чиновников КПК. Ограничения связаны с предполагаемыми нарушениями прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства.

Пекин назвал новые санкции США "глубоко вредными" для взаимоотношений, уже омраченных разногласиями по поводу того, как Китай справился с новой вспышкой коронавируса, и ужесточил контроль над Гонконгом.

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил журналистам в Пекине, что решение США является серьезным вмешательством в дела Китая.

"В свете этих неправильных действий Китай наложит ответные меры на должностных лиц и организации США, которые демонстрируют вопиющее поведение в отношении прав человека в связи с делами в Синьцзяне", - сказал Чжао.

Напомним, Германия хочет ввести киберсанкции против России за хакерскую атаку на Бундестаг.

Также мы писали, что Меркель раскритиковала санкции США против "Северного потока- 2" и заявила о необходимости его достройки.