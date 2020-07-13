В понедельник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего польского коллегу Анджея Дуду с победой на президентских выборах.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Искренне поздравляю Президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше под вашим руководством дальнейших успехов и процветания", — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский также обратился к Дуде с предложением посетить Украину с визитом, на котором обсудить сотрудничество наших стран.

"Вместе мы сильнее", — говорится в тексте сообщения.

Напомним, действующий лидер Польши Анджей Дуда получил большинство во втором туре президентских выборов. За него проголосовали 51,21% избирателей. Об этом свидетельствуют данные обработки 99,97% бюллетеней.

"Страна" также разбиралась, как голосовали в Польше во время коронавируса и почему у президента Дуды возникли проблемы.