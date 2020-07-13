В пяти областях за сутки не зафиксировали ни одного случая коронавируса
За минувшие сутки в пяти регионах Украины не зафиксировали ни одного нового случая коронавируса. Это Луганская, Херсонская, Донецкая Хмельницкая и Днепропетровская области.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 13 июля Минздравом.
Так, во всех указанных регионах, кроме Хмельницкой области, не зафиксировано также ни одного умершего или выздоровевшего пациента.
Еще в пяти регионах зафиксировано по одному новому случаю Covid-19:
- Кировоградская область,
- Запорожская область,
- Черниговская область,
- Николаевская область,
- Сумская область.
Напомним, по состоянию на утро 13 июля за сутки коронавирусом в Украине заболели еще 612 человек. Больше всего новых случаев Covid-19 зафиксировали во Львовской и Ровенской областях.
Также мы писали, что на планете число инфицированных Covid-19 превысило 13 миллионов человек.
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