В Украине в пяти областях за сутки не обнаружили ни одного нового случая коронавируса. Фото: "Страна"

За минувшие сутки в пяти регионах Украины не зафиксировали ни одного нового случая коронавируса. Это Луганская, Херсонская, Донецкая Хмельницкая и Днепропетровская области. 

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 13 июля Минздравом

Так, во всех указанных регионах, кроме Хмельницкой области, не зафиксировано также ни одного умершего или выздоровевшего пациента.

Еще в пяти регионах зафиксировано по одному новому случаю Covid-19:

  • Кировоградская область,
  • Запорожская область,
  • Черниговская область,
  • Николаевская область,
  • Сумская область.

Напомним, по состоянию на утро 13 июля за сутки коронавирусом в Украине заболели еще 612 человек. Больше всего новых случаев Covid-19 зафиксировали во Львовской и Ровенской областях. 

Также мы писали, что на планете число инфицированных Covid-19 превысило 13 миллионов человек.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.