За минувшие сутки в пяти регионах Украины не зафиксировали ни одного нового случая коронавируса. Это Луганская, Херсонская, Донецкая Хмельницкая и Днепропетровская области.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 13 июля Минздравом.

Так, во всех указанных регионах, кроме Хмельницкой области, не зафиксировано также ни одного умершего или выздоровевшего пациента.

Еще в пяти регионах зафиксировано по одному новому случаю Covid-19:

Кировоградская область,

Запорожская область,

Черниговская область,

Николаевская область,

Сумская область.

Напомним, по состоянию на утро 13 июля за сутки коронавирусом в Украине заболели еще 612 человек. Больше всего новых случаев Covid-19 зафиксировали во Львовской и Ровенской областях.

Также мы писали, что на планете число инфицированных Covid-19 превысило 13 миллионов человек.