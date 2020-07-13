В ближайшее время во всех французских аэропортах появятся тесты на коронавирус, которые будут обязаны проходить туристы из стран так называемой "красной зоны".

Об этом заявил представитель правительства Габриэль Атталь, передает RFI.

Тестирование будет проводиться при условии добровольного согласия путешественников. Тест не будет делаться туристам, которые прошли проверку при вылете из страны. Однако вопрос карантина для таких туристов остается открытым.

Сами тесты сейчас находятся на этапе одобрения в министерстве здравоохранения. Предполагается, что нужно будет производить около двух тысяч тестов в день.

Точной даты запуска в правительстве не называют, уточняя, что ограничения будут введены в ближайшие пару дней.

Напомним, судебные власти Франции начнут предварительное расследование работы ушедшего в отставку премьер-министра Эдуара Филиппа в разгар эпидемии коронавируса. В поданных жалобах сказано, что на пике эпидемии премьер и министры не действовали так, как должны были во время подобного рода бедствий.

Как сообщала "Страна", после отставки премьер-министра Франции президент страны Эммануэль Макрон назначил нового главу правительства. Им стал Жан Кастекс, который до этого был заместителем руководителя его администрации и нес ответственность за выход страны из карантина.