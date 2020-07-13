Действующий лидер Польши Анджей Дуда получил большинство во втором туре президентских выборов. За него проголосовали 51,21% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные, которые привел председатель Государственной избирательной комиссии Польши Сыльвестер Марциняк, передает "Интерфакс-Украина".

Так, на данный момент обработаны 99,97% протоколов. Главный конкурент действующего президента, представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получил 48,79% голосов избирателей.

Однако, к чиновникам еще не поступили протоколы из пяти участков для голосовании в Польше и девяти из-за рубежа. Их планируют получить в ближайшие два-три часа.

До этого мы рассказывали, что обнародованный поздно ночью в воскресенье, 13 июля, новый экзитпол с президентских выборов в Польше увеличил прогнозируемый результат действующего президента Анджея Дуды во втором туре. Таким образом вероятность его переизбрания растет.

"Страна" также разбиралась, как голосовали в Польше во время коронавируса и почему у президента Дуды возникли проблемы.