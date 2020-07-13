В понедельник, 13 июля, в Украине состоится внешнее независимое оценивание (ВНО) по биологии. На него зарегистрировались более 113 тысяч участников. Об сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

"Для прохождения теста по биологии зарегистрировались 113 895 человек, для которых созданы 7 711 аудиторий в 486 пунктах тестирования. Тест насчитывает 50 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 82 балла", - говорится в опубликованном сообщении.

Допуск участников к пункту начался в 09:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, он не будет допущен к участию в ВНО.

Отмечается, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Как сообщала "Страна", Зеленский разрешил абитуриентам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО. Закон расширяет права поступления в учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения.

Напомним, что на тесты не явилась третья часть записавшихся на ВНО по истории.