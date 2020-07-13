В Украине, где за минувшие сутки зафиксировали 612 новых случаев коронавируса, больше всего новых пациентов с Covid-19 обнаружили во Львовской и Ровенской областях, там за день заразились 104 и 99 человек соответственно.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, на сегодня в Украине уже 54 133 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 398 летальных (+15 за сутки). 26 503 пациента выздоровели (+385).

Распространение коронавируса по регионам Украины на 13 июля:

Львовская область - 7107 случаев (+104 за сутки);

Киев - 6238 случаев (+56);

Черновицкая область - 5161 случай (+21);

Ровенская область - 4697 случаев (+99);

Закарпатская область - 3988 случаев (+79);

Волынская область - 3071 случай (+29);

Ивано-Франковская область - 3071 случай (+42);

Киевская область - 3068 случаев (+42);

Харьковская область - 2677 случаев (+28);

Тернопольская область - 2260 случаев (+29);

Одесская область - 2208 случаев (+34);

Винницкая область - 2122 случая (+25);

Житомирская область - 1542 случая (+10);

Днепропетровская область - 1144 случая (+0);

Хмельницкая область - 908 случаев (+0);

Донецкая область - 759 случаев (+0);

Черкасская область - 754 случая (+6);

Кировоградская область - 674 случая (+1);

Запорожская область - 622 случая (+1);

Черниговская область - 608 случаев (+1);

Николаевская область - 482 случая (+1);

Сумская область - 341 случай (+1);

Полтавская область - 334 случая (+3);

Херсонская область - 204 случая (+0);



Луганская область - 93 случая (+0).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 июля в Центр поступило 679 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала года поступило 102 113 таких сообщений.

Напомним, на планете число инфицированных Covid-19 превысило 13 миллионов человек.

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