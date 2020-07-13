По состоянию на утро понедельника, 13 июля, на территории западных областей нет населенных пунктов, подвалов или приусадебных участков, которые являлись бы подтопленными. Вместе с тем паводки уничтожили 202,4 км автомобильных дорог.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 13 июля, на территории западных областей нет подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7 225) и приусадебных участков (было 22 182). Разрушено 202,4 км ( было 278,2 км) автодорог…", - говорится в сообщении.

Также спасатели уточнили, что различные повреждения обнаружены на 549 км дорог. Также в ремонтных работах нуждаются 213 мостов.

Паводки разрушили 202,4 км дорог на западной Украине. Фото: dsns.gov.ua

Напомним, что от наводнения пострадали также Ивано-Франковская и Закарпатская области. Ущерб от непогоды составил 125 и 500 миллионов гривен соответственно.

Ранее мы писали, что Италия передаст насосное оборудование и средства защиты пострадавшей он наводнений Западной Украине.