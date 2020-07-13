Причиной крушения самолета Ан-2, которое случилось ранним утром 13 июля в Нижегородской области России, может быть столкновение воздушного судна с линией электропередач.

Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура, пишет "Интерфакс".

Так, Ан-2, на борту которого находилось два человека, по предварительной версии, обрабатывал сельхозугодья.

"В результате падения воздушного судна после столкновения с линией электропередач один человек погиб, другой с ожогами доставлен в медучреждение", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас проводится проверка по факту исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства. Самолет принадлежит ООО "Зевс-Авиа".

Напомним, в начале июля под Ростовом разбился частный вертолет, один человек погиб.

Также мы писали, что в конце мая в результате крушения вертолета в России погиб весь экипаж.