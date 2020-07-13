Президент США Дональд Трамп в начале своего президентского срока размышлял над тем, чтобы продать управляемый Соединенными Штатами остров Пуэрто-Рико на несколько лет.

Об этом рассказала бывший исполняющий обязанности секретаря по национальной безопасности Элен К. Дьюк, передает The New York Times.

"Вы знаете, что первоначальные идеи президента были скорее идеями бизнесмена. Можем ли мы передать электричество на аутсорсинг? Можем ли мы продать остров? Вы знаете или избавились от этого актива?" - перечислила Элен К. Дьюк некоторые идеи Трампа.

Уточняется, что об острове Трамп заговорил после того, как по острову пронесся ураган "Мария" и на нем велись работы по восстановлению. Однако после этого разговора Трамп больше не упоминал об этой идее.

До этого мы рассказывали, что президент США Дональд Трамп вновь заявил, что журналистов The New York Times, которые получили Пулитцеровскую премию нужно лишить престижной награды якобы за "фейки о сговоре с Россией".

Также "Страна" писала, что 12 июля Трамп впервые с начала пандемии коронавируса появился на публике в защитной маске. Это произошло, когда он посещал Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.