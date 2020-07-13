В понедельник, 13 июля, цены на нефть на мировых рынках снижаются. Они опустились на 0,67-0,69%.

Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет "Газета".

Так, по состоянию на 07:53 по киевскому времени стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 0,69%, достигнув отметки в $40,27 за баррель.

А сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent к этому же времени упали на 0,67% - до $42,95 за баррель.

Напомним, в начале июля Саудовская Аравия решила поднять цены на нефть. Дороже всего она теперь должна обходиться Европе.

Также мы писали, что в пятницу цены на нефть вернулись к росту, но неделю они заканчивали в минусе.