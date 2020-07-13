Обнародованный поздно ночью в воскресенье, 13 июля, новый экзитпол с президентских выборов в Польше увеличил прогнозируемый результат действующего президента Анджея Дуды во втором туре. Таким образом вероятность его переизбрания растет.

Экзит-пол, проведенный службой Ipsos, дает Дуде 51% поддержки избирателей, а его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский может рассчитывать на 49% голосов избирателей, передает местное издание Wyborcza.

Данные экзит-пола были представлены сегодня ночью в 02.00 и и учитывают 90% результатов обработанных бюллетеней и результаты опроса на входе в избирательные участки.

Фото: wyborcza.pl

По сравнению с результатами экзит-пола, обнародованными после закрытия участков в 21:00, преимущество Анджея Дуды выросла на 0,6 процентного пункта.

Ipsos уверяет, что погрешность последнего исследования составляет 1 процентный пункт. Это указывает на то, что Дуда может выиграть президентские выборы.

Ожидается, что официальные результаты голосования будут объявлены сегодня чуть позже. По результатам первого тура Дуда получил 43,5% голосов, за его конкурента Тшасковского отдали свои голоса 30,46% избирателей.

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