На понедельник, 13 июля, из-за непогоды на всей территории Украины, кроме западного региона, объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, граде и грозах.

Об этом сообщает ГСЧС.

Так, 13 июля в Украине, кроме западных областей, ожидаются грозы, в восточной части местами град, в центральных, южных и восточных регионах порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, 13 июля на востоке и юге Украины, в т. ч. Днепропетровской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщала "Страна", за последние 30 лет температура в Киеве поднялась почти на 2 градуса. По данным исследователей, больше всего за последнее 30-летие потеплело в Чернигове и Киеве - на 1,6°С, а меньше всего - в Ужгороде, на 0,9°С.

Напомним, что из-за сильного ливня в Ивано-Франковской области было частично прекращено сообщение между населенными пунктами в горах.