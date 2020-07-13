Национальный союз журналистов Украины призывает парламент не рассматривать на этой неделе скандальный законопроект №2693-д "О медиа". Документ, по мнению представителей профессионального сообщества, не должен рассматриваться в первом чтении на текущей сессии.

Об этом в Facebook сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Почти 200 страниц "доработанного" законопроекта опубликованы только неделю назад, и этого времени недостаточно для профессиональной оценки депутатами перед голосованием", - сообщили в НСЖУ.

В обращении, адресованном главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и Согласительному совету, отмечается, что Национальный союз журналистов Украины, Украинская Ассоциация Медиа Бизнеса и Ассоциация региональных издателей, многие известные журналисты, представители национальных и региональных медиа выступают против принятия законопроекта №2693-д.

"Нынешний законопроект концентрируется на государственном регулировании медиа, уделяет большое внимание санкциям к СМИ, в то время как украинское медиасообщество просит о гарантиях для защиты свободы слова", - говорится в обращении журналистов за подписью председателя НСЖУ Сергея Томиленко.

Представители СМИ призывают народных депутатов не спешить с голосованием чтобы предоставить достаточно времени для консультаций и продолжения широкого общественного обсуждения проекта с привлечением всех заинтересованных сторон.

Напомним, эксперт Совета Европы раскритиковала нормы закона "о медиа" о регулировании сайтов.

Также мы писали о том, как "слуги народа" пытаются обмануть Евросоюз с законопроектом "О медиа".