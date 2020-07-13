По состоянию на утро понедельника, 13 июля официальное число инфицированных коронавирусом типа Covid-19 в мире достигло 13 041 698 человек. Напомним, что по данным на 112 июля в Украине заразились 678 людей.

О новом печальном антирекорде сообщает портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на сборе статистики по важнейшим мировым событиям, количество смертей от связанных с Covid-19 причин в мире составило 571 518 человек, излечились почти 7,6 млн землян.

Как сообщала "Страна", с начала эпидемии коронавируса в Украине подтвержден 53 521 случай Covid-19, из них 26 118 человек выздоровели, 1383 умерли. В ВСУ болеют 144 военных, за сутки 2 новых случая заражения.

Напомним карту распространения Covid-19 по областям Украины на 12 июля 2020.