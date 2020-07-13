Днем в понедельник, 13 июля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Нардепы намерены принять проект постановления о проведении местных выборов 25 октября, а также обсудить изменения государственного бюджета и Бюджетного кодекса.

Об этом свидетельствует повестка для, обнародованная на сайте парламента.

Внеочередное заседание начнется в 14:00. В повестке дня - 13 вопросов. Так, нардепы рассмотрят постановление о дате проведения местных выборов в 2020 году и о назначении именных стипендий Верховной Рады для молодых ученых - докторов наук.

Также будет рассмотрен вопрос о совершенствовании электронной формы документооборота в парламенте и госпошлин для авиапассажиров. Кроме того, депутаты намерены рассмотреть законопроекты о социальной защите населения во время карантина и регулировании сферы предоставления жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии.

Отметим, что уже во вторник, 14 июля на очередном заседании парламент продолжит рассматривать во втором чтении законопроект об игорном бизнесе. К этому закону невозможно применить сокращенную процедуру или другие механизмы по ускоренному рассмотрению, поэтому на прохождение более 3 000 поправок уйдет несколько дней.

Напомним, "Страна" писала подробно о том, чем займется Рада на этой неделе.

Также сообщалось, что Дробович призвал Раду к переименованию Днепропетровской и Кировоградской областей.