По состоянию на утро понедельника, 13 июля, в Украине коронавирус подтвердился еще у 612 человек. Общее число зараженных таким образом достигло отметки 54 133 с начала эпидемии. Вчера, 12 июля общее число зараженных в нашей стране составляло 53 521.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, всего в Украине от Covid-19 умерло уже 1 398 человек (прирост за сутки +15 человек), выздоровело 26 503 пациента (+ 385 за сутки).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ зарегистрировала новый рекорд по числу больных с коронавирусом за сутки.

Так же мы рассказывали, что в США после коронавирусной вечеринки умер мужчина, считавший Covid-19 обманом и блефом властей.