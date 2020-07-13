Житель Дружковки (Донецкая область - Ред.) Сергей Чабар сфотографировал комету Neowise (C/2020 F3), пролетавшую рядом с Землей. Астрономы назвали это событие самым большим за последнее десятилетие.

Фото небесного тела астроном-любитель опубликовал на странице в Facebook ранним утром воскресенья, 13 июля в праздник святых Петра и Павла.

По информации автора, фото сделаны без помощи специальной аппаратуры, снимки удались благодаря телефону на штативе. "ISO - 100, выдержка - 16s (или) 32s", - написал в комментариях к записи Сергей Чабар.

"На прошлой неделе комета прошла критическую точку: она пережила свое максимальное сближение с Солнцем 3 июля, выдержав сильный жар нашего светила и не разрушившись, как часто это происходит с другими кометами.

С 12 по 23 июля она будет видна уже в вечернее время - это происходит вследствие удаления от Солнца и приближения к Земле", - сообщили специалисты-астрономы.

Фото: facebook.com/SergeiChabar

Как сообщала "Страна", после лунного затмения над Землей пронесется самая яркая комета. Ее можно будет увидеть.

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