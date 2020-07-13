Вчера в аварии под Киевом погибла почти целая семья - отец, мать, дочь и сын. Еще один мальчик сейчас борется за жизнь.

Виновником их гибели стал водитель люксового "Мерседеса", который оказался пьяным и уже судимым за подобное преступление.

На момент публикации ни полиция, ни МВД еще не комментировали эту аварию, хотя с ее момента прошло уже более 12 часов.

Интересно, что буквально накануне президент Владимир Зеленский отменил уголовную ответственность за пьяное вождение. И указанная авария стала первым столь резонансным преступлением после этой отмены.

"Страна" разбиралась в подробностях ужасного ДТП.

Что известно об аварии

ДТП произошло около 19:00 на Старообуховской трассе, в пяти километрах от Киева.

Очевидцы в соцсетях, рассказали, что автомобиль Mercedes с госномером AI0999HB на полной скорости вылетел на встречную полосу и протаранил Hyundai Tucson.

В "Хюндае" находилась целая семья - мать, отец, дочка и двое сыновей. По данным на сейчас, погибли все кроме 12-летнего мальчика, который находится в реанимации. Среди погибших детей - 8-летняя дочка и 10-летний сын.

Мать детей перелетела от удара на заднее кресло, а девочка с заднего оказалась в багажнике.

Вот первое видео с места этой аварии.

Судя по имеющейся информации, трагедия случилась так: мчавшийся "Мерс" сначала задел ехавший с ним в одном направлении микроавтобус, а затем вылетел на встречку, столкнувшись в лоб с "Хюндаем".

Вот видео момента ДТП:

При этом водитель, который стал виновником ДТП, остался жив и почти не пострадал. Что частично объясняется уровнем его автомобиля: это люксовый внедорожник Mercedes GLE 250D 4 Matic, цена на который стартует от ста тысяч долларов.

Правда, как выяснилось позже, машина оказалась не его.

Водитель-убийца был пьян

За рулем "Мерседеса" оказался 40-летний киевлянин Антон Желепа. Полиция на месте ДТП обнаружила у него в крови 1,36 промилле алкоголя - при максимально допустимом показателе 0,2. То есть превышение почти в семь раз.

Также, как говорят очевидцы, водитель имел все признаки наркотического опьянения.

В распоряжении автомобильных пабликов отказалось видео, как Желепа проходит тест на алкоголь.

Группа в Facebook "Киев Оперативный" публикует фото водителя. Он явно не в адекватном состоянии. Тест на опьянение он проходит с голым торсом.

На данный момент Антона Желепу госпитализировали. После оказания медпомощи его вероятнее всего задержат.

Антон Желепа. Что о нем известно?

Итак, как уже говорилось, водитель управлял не своим авто.

Люксовый кроссовер "Мерседес" прошел первую регистрацию в феврале 2017 года. Владелец машины проживает, судя по всему, в Козине - элитном поселке под Киевом. Который как раз находится по трассе, где произошло ДТП.

По информации "Страны", владелицу автомобиля зовут Ольга Никитина. Как утверждают в соцсетях, Антон Желепа работал на семью этой женщины, которая проживает на улице Владимирской элитного поселка.

Никитина владеет фирмой "Фаворит-Сервис", которая занимается торговлей топливом и обеспечением общественного порядка (такие виды деятельности указаны в описании этого ООО). Зарегистрирована эта компания в элитном доме Печерского района Киева (улица Мазепы 11-а).

Также среди разрешенных сфер деятельности указан игорный бизнес.

После того, как случилось ДТП, владелица авто подала заявление о его угоне, сообщил "Киев оперативный".

Действительно ли Антон Желепа угнал машину или же он работал на хозяев, которые решили таким образом откреститься от него - на данный момент неизвестно. Однако водитель-убийца, как оказалось, уже был ранее судим за подобное преступление.

Как сообщили СМИ, в 2010 году он сел на три года по приговору Васильковского суда после аварии, во время которой погибла женщина. Еще раньше - в 2007 году - он был судим за избиение сотрудника правоохранительного органа Тогда Печерский суд дал ему четыре года тюрьмы с испытательным сроком два года.

На данный момент Антон Желепа значится как физлицо-предприниматель в сфере сбора бытовых отходов. Он зарегистрирован в Киеве по улице Тростянецкой (Дарницкий район столицы), дом номер шесть (у торгового центра New Way).

Журналисты разыскали видео, на котором Антон дерется и скандалит с прохожими, судя по локации - неподалеку от своего дома.

"Страна" собрала фото Антона Желепы в соцсетях.

ВКонтакте он публиковал в основном собственные фото, а также снимки собак и дорогих авто в необычных ракурсах.

Фото Желепы из ВКонтакта

Водитель в 2016 году пытался выиграть билеты на концерт "Океана Эльзы".

В Твиттере виновник ДТП зарегистрировался в 2015 году и сделал всего три поста. Это запись: "Привет, Твиттер", а также два ретвита - анонс ледового шоу с участием Евгения Плющенко и поста российской певицы Нюши.

На фото профиля в микроблоге Желепа поместил снимок с собакой.

Также в соцсетях нашли фото Антона Желепы, которое было сделано, судя по всему, на Евромайдане.

Снятие уголовки за пьяное вождение

ДТП на Старообуховской трассе стало первым таким масштабным - после того, как в начале июля Владимир Зеленский отменил уголовное наказание за пьяную езду. Оно должно было вступить в силу с 1 июля, однако Зе вернул закон в Раду со своими правками..

Проект закона об уголовной ответственности был принят еще осенью 2018 года. Он должен был вступить в силу с начала нынешнего года, но Рада отложила его на 6 месяцев, до 1 июля. Из-за того, что новый закон, отменяющий уголовную ответственность, Зеленский тогда еще не подписал, с 1 июля он вступил в силу. Теперь же он фактически отменен.

Согласно же новому закону, подписанному президентом 2 июля, нетрезвых водителей не будут наказывать заключением. Документ предусматривает только увеличение штрафов.