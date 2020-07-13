В США убили очередного рэп-исполнителя. В столице штата Джорджия Атланте найден застреленным 30-летний известный американский музыкант Lil Marlo.

В полиции сообщили, что получили информацию о ДТП. После прибытия на место происшествия правоохранители обнаружили рэпера мертвым в своем автомобиле. Об этом сообщает издание TMZ.

Следователи отметили, что музыкант был застрелен, находясь за рулем собственного автомобиля. Начато расследование обстоятельств произошедшего.

Как сообщала "Страна", американский лидер Дональд Трамп верит в рэпера Канье Уэста, Ким Кардашьян и их поддержку на президентских выборах-2020.

Ранее стало известно, что рэпер Канье Уэст решил баллотироваться в президенты США, что может ударить по оппоненту Трампа - Джо Байдену, отобрав у него проценты поддержки афроамериканских избирателей.