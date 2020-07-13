Политические и духовные лидеры мира не разделяют решение властей Турции превратить собор Святой Софии в мечеть.

Так, глава Всемирного совета церквей Иоанн Саук направил письмо президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой пересмотреть принятое решение о лишении собора Святой Софии статуса музея.

Об этом передает BBC.

В письме направленном президенту Турции глава Всемирного совета церквей выразил "печаль и беспокойство" по поводу решения Эрдогана изменить статус собора Святой Софии.

Иоанн Саук также отметил, что как музей "Айя София была местом открытости, встреч и вдохновения для представителей всех наций" и призвал Эрдогана пересмотреть решение.

Напомним, что Собор Святой Софии, построенный в VI веке при византийском императоре Юстиниане I, считался в течение почти тысячелетия крупнейшим в мире христианским храмом. После захвата Константинополя турками-османами в 1453 году собор переделали в мечеть, построив вокруг него четыре минарета. Музеем Айя София стала в 1934 году. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее "Страна" сообщала, что Греция назвала исторической ошибкой решение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть.

Так же мы в материале "Греки говорят о войне, Россия и США осуждают" выяснили, что значит для Турции и мира превращение Святой Софии в мечеть.