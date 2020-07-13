Бывший уральский священник отец Сергий (в миру Николай Романов - Ред.), который ранее захватил Среднеуральский женский монастырь и был лишен за это сана схиигумена выступил со скандальным заявлением.

Отец Сергий обратился к президенту России Владимиру Путину и потребовал передать ему верховную власть в России. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале своего представителя Всеволода Могучева.

"Предлагаю на международном уровне пезиденту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне, схиигумену Сергию. Три дня - я наведу порядок в России. Ни крови, ни майданов, ни революций не будет. Силы у нас есть и в армии, и на флоте... 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией", - заявил Романов.

Видео: Всеволод Могучев

Напомним, бывший схиигумен Сергий выступал против решения церковных и светских властей закрыть храмы во время эпидемии коронавирусной инфекции. Он называл болезнь выдумкой и на своих проповедях проклинал всех, кто запрещает богослужения.

Церковный суд в Екатеринбурге сначала запретил Сергию служение, а в июле лишил сана. Центр по противодействию экстремизму МВД проверил его проповеди и усмотрел в них признаки разжигания ненависти. После этого суд города Верхняя Пышма Свердловской области признал его виновным в распространении фейков в интернете и оштрафовал на 90 тысяч рублей.

До того как стать священником Романов был осужден на четыре года за хищение госимущества и ДТП, в котором погиб человек, он также сознался в убийстве при разбое. В итоге он был приговорен к 13 годам колонии.

Ранее "Страна" сообщала, что сторонники отца Сергия опровергли нападение на Ксению Собчак.