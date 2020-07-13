В России разбился самолет Ан-2, есть жертва. Фото
Сегодня, 13 июля, в России произошла очередная авиационная катастрофа. Здесь в Нижегородской области, около 03.40 по киевскому времени, рухнул самолет Ан-2. Один пилот погиб прямо на месте, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Об этом передает Телеграм-канал Mash.
Самолет упал в районе села Кистенево (Большеболдинский район), он выполнял полевые работы.
Погиб пилот Александр Шимонов, 1971 года рождения. Пострадал - Алексей Уткин, 1965 года рождения (с 50 процентами ожогов тела его увезли в больницу).
Сейчас на месте работают службы экстренного реагирования.
Ранее мы сообщали, что в России разбился пассажирский вертолет, пилот погиб.
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