Сегодня, 13 июля, в России произошла очередная авиационная катастрофа. Здесь в Нижегородской области, около 03.40 по киевскому времени, рухнул самолет Ан-2. Один пилот погиб прямо на месте, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Об этом передает Телеграм-канал Mash.

Самолет упал в районе села Кистенево (Большеболдинский район), он выполнял полевые работы.

Погиб пилот Александр Шимонов, 1971 года рождения. Пострадал - Алексей Уткин, 1965 года рождения (с 50 процентами ожогов тела его увезли в больницу).

Сейчас на месте работают службы экстренного реагирования.

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