Из соцсетей Желепа вел Вконтакте и Твиттер. Фото: vk.com

39-летний Антон Желепа, убивший в воскресенье на "Mercedes" целую семью, вел свои страницы в соцсетях.

"Страна" обнаружила его аккаунты во ВКонтакте и Твиттере.

В ВКонтакте Желепа публиковал в основном собственные фото, а также снимки собак и дорогих авто в необычных ракурсах.

Желепа на фоне пейзажа

Желепа на качеляхПортрет ЖелепыСобаки ЖелепыЖелепа с питомцемФото дорогого авто

Фото Желепы из ВКонтакта

 

Что характерно, у убийцы семьи в соцсети всего шестеро друзей. а последняя запись сделана летом 2016 года. Это репост акции, среди участников которой разыгрываются билеты на концерт "Океана Эльзы".

Скриншот из ВКонтакта Антона Желепы

В Твиттере виновник ДТП зарегистрировался в 2015 году и сделал всего три поста. Это запись: "Привет, Твиттер", а также два ретвита - анонс ледового шоу с участием Евгения Плющенко и поста российской певицы Нюши.

Скриншот из Твиттера Желепы

На фото профиля в микроблоге Желепа поместил снимок с собакой.

Фото профиля Желепы из Твиттера

Фото профиля дорожного убийцы из Твиттера

Ранее "Страна" сообщала, что 10 лет назад Желепа уже убивал насмерть человека в ДТП.

Мы также рассказывали, что известно о владельце иномарки, которой управлял Желепа

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