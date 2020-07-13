Появились фото из социальных сетей водителя, убившего семью под Киевом
39-летний Антон Желепа, убивший в воскресенье на "Mercedes" целую семью, вел свои страницы в соцсетях.
"Страна" обнаружила его аккаунты во ВКонтакте и Твиттере.
В ВКонтакте Желепа публиковал в основном собственные фото, а также снимки собак и дорогих авто в необычных ракурсах.
Фото Желепы из ВКонтакта
Что характерно, у убийцы семьи в соцсети всего шестеро друзей. а последняя запись сделана летом 2016 года. Это репост акции, среди участников которой разыгрываются билеты на концерт "Океана Эльзы".
В Твиттере виновник ДТП зарегистрировался в 2015 году и сделал всего три поста. Это запись: "Привет, Твиттер", а также два ретвита - анонс ледового шоу с участием Евгения Плющенко и поста российской певицы Нюши.
На фото профиля в микроблоге Желепа поместил снимок с собакой.
Фото профиля дорожного убийцы из Твиттера
Ранее "Страна" сообщала, что 10 лет назад Желепа уже убивал насмерть человека в ДТП.
Мы также рассказывали, что известно о владельце иномарки, которой управлял Желепа.