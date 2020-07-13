39-летний Антон Желепа, убивший в воскресенье на "Mercedes" целую семью, вел свои страницы в соцсетях.

"Страна" обнаружила его аккаунты во ВКонтакте и Твиттере.

В ВКонтакте Желепа публиковал в основном собственные фото, а также снимки собак и дорогих авто в необычных ракурсах.

Фото Желепы из ВКонтакта

Что характерно, у убийцы семьи в соцсети всего шестеро друзей. а последняя запись сделана летом 2016 года. Это репост акции, среди участников которой разыгрываются билеты на концерт "Океана Эльзы".

В Твиттере виновник ДТП зарегистрировался в 2015 году и сделал всего три поста. Это запись: "Привет, Твиттер", а также два ретвита - анонс ледового шоу с участием Евгения Плющенко и поста российской певицы Нюши.

На фото профиля в микроблоге Желепа поместил снимок с собакой.

Фото профиля дорожного убийцы из Твиттера

Ранее "Страна" сообщала, что 10 лет назад Желепа уже убивал насмерть человека в ДТП.

Мы также рассказывали, что известно о владельце иномарки, которой управлял Желепа.