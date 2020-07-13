ДТП на Старообуховской трассе, которое произошло сегодня под Киевом, стало первым резонансным в Украине после того, как в начале июля президент Украины Владимир Зеленский отменил уголовное наказание за пьяную езду.

В четверг, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своей подписью закон, который отменяет уголовную ответственность за вождение авто в состоянии алкогольного опьянения, который должен был вступить в силу 1 июля.

Так, проект закона об уголовной ответственности был принят еще осенью 2018 года. Он должен был вступить в силу с начала нынешнего года, но Рада отложила его на 6 месяцев, до 1 июля. Из-за того, что новый закон, отменяющий уголовную ответственность, Зеленский тогда еще не подписал, с 1 июля он вступил в силу. Теперь же он фактически отменен.

Согласно же новому закону, подписанному президентом 2 июля, нетрезвых водителей не будут наказывать заключением. Документ предусматривает только увеличение штрафов.

Напомним, что сегодня, 12 июля, в результате страшного ДТП под Киевом погибли ехавшие в Hyundai семейная пара, их дочь 8 лет, а спустя некоторое время скончался и сын, которому было 10 лет. Из всех пяти пассажиров машины в живых остался только 12-летний ребенок. Виновником аварии предположительно является мужчина по имени А.П. Желепы. Он находился за рулем Mercedes.

По словам свидетелей, водитель "Mercedes" вылетел на встречную полосу и столкнулся сначала с машиной марки Mercedes Sprinter, а затем влетел в "Hyundai". После аварии очевидцы хотели устроить над мужчиной из Mercedes самосуд.

Тест, сделанный при помощи системы Draeger, показал, что в крови Желепы было 1,32 промилле алкоголя. На данный момент Желепа госпитализирован в одну из больниц региона, где медики выяснят, находился ли он под влиянием каких-либо запрещенных веществ в момент аварии.

Автомобиль "Mercedes", на котором сегодня пьяный мужчина устроил смертельное ДТП под Киевом, зарегистрирован на 48-летнюю жительницу Киевской области Ольгу Никитину.