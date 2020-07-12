В сети интернет появились фото водителя легкового автомобиля "Mercedes", который в воскресенье вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Hyundai".

На снимке, сделанном, очевидно, одним из свидетелей происшествия, виден раздетый по пояс и бритый наголо мужчина. Ему около 40 лет. На его лице заметны свежие ссадины - вероятно, полученные при столкновении.

Ранее "Страна" сообщала, что 12 июля под Киевом на Старообуховской трассе в районе Конча-Заспы автомобиль "Mercedes" влетел в "Hyundai", в результате аварии погибли три человека.

Позже выяснилось, что в "Hyundai" ехали пять человек, из них четверо скончались: двое взрослых, которые погибли сразу при столкновении, девочка восьми лет (тоже скончалась через некоторое время после аварии), а также еще двое детей 10 (умер на месте) и 12 лет (выжил, но находится в тяжелом состоянии).