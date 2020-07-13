Водитель "Mercedes" Антон Желепа, устроивший смертельное ДТП под Киевом, дважды сидел в тюрьме, в том числе и за совершение подобного преступления. Также он отбывал срок за избиение человека. Кроме того, на Желепа неоднократно жаловались соседи.

Об этом в воскресенье, 12 июля, информирует портал "Киев оперативный".

Виновником этой трагической аварии является 39-летний гражданин Украины Антон Михайлович Желепа.

В 2007 году он был судим по ч. 2 ст. 345 УК Украины (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). Тогда Печерский суд дал ему 4 года тюрьмы с испытательным сроком в 2 года.

Спустя несколько лет, в 2010 году, Желепа пошел под суд из-за смертельного ДТП, виновником которого он был. В результате аварии погибла женщина. Васильсковский суд тогда отправил его за решетку на 3 года и 6 месяцев и лишил права вождения на 3 года.

По данным журналистов, Желепа проживает на улице Тростянецкой в Киеве.

Напомним, сегодня под Киевом на Старообуховской трассе в районе Конча-Заспы автомобиль "Mercedes" столкнулся с "Hyundai" в котором находилась семья. Пять человек, из которых отец, мать, сын и дочь, погибли. Остался в живых один ребенок 12-ти лет.

Правоохранители обнаружили в крови водителя "Mercedes" Антона Желепы 1,32 промилле алкоголя. Подозреваемый в нарушении ПДД отправлен в больницу, где медики выяснили, находился ли водитель под действием запрещенных веществ в момент аварии.

Ранее мы публиковали видео этого трагического ДТП.