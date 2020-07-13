На универсальном десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard начался пожар и прогремел взрыв. Это произошло, когда судно стояло на военно-морской базе в Сан-Диего.

О ЧП написала в Twitter пресс-служба пожарного департамента города.

По информации американских СМИ, причина возгорания пока не установлена. В результате пожара пострадали 11 моряков, которым оказали помощь.



На снятых с воздуха кадрах видно, что из средней части пришвартованного корабля вырываются клубы темно-сизого дыма. А пожар с воды тушат несколько специальных катеров.

В какой-то момент пожарным приказали покинуть пирс - по какой причине, не уточняется.

USS Bonhomme Richard вошел в состав ВМС США в 1998 году. Он относится к универсальным десантным кораблям класса "Wasp" и оснащен взлетной палубой. Корабль имеет водоизмещение более 28 тысяч тонн, длину свыше 250 метров и ширину 43 метра. Он способен перевозить около 1900 морских пехотинцев, до 20 самолетов вертикального взлета "Hurrier" и до 46 вертолетов CH-46. Корабль оснащен зенитно-ракетным вооружением.

В прошлом году "Страна" рассказывала, как в районе Керченского пролива загорелись два газовых танкера под флагами Танзании.

Мы также сообщали, что минувшим летом на рыболовецком судне в районе российского Туапсе произошел пожар, в результате которого корабль затонул.