В сети появилось видео, на котором 39-летний водитель "Mercedes", устроивший сегодня под Киевом смертельное ДТП, проходит тест на состояние алкогольного опьянения.

Кадры опубликовал проект "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Так, перед тестированием на наличие алкоголя в крови водителя, полицейские назвали его паспортные данные. Вероятным виновником смертельной аварии под Киевом является 39-летний Антон Желеп.

Тест, сделанный при помощи системы Draeger, показал, что в крови водителя "Mercedes" было 1,32 промилле алкоголя. На данный момент Желеп госпитализирован в одну из больниц региона, где медики выяснят, находился ли он под влиянием каких-либо запрещенных веществ в момент аварии.

Напомним, сегодня под Киевом на Старообуховской трассе в районе Конча-Заспы автомобиль "Mercedes" столкнулся с "Hyundai" в котором находилась семья. Четыре человека, из которых отец, мать, сын и дочь, погибли. Остался в живых один ребенок 12-ти лет.

Как позже выяснилось, водитель "Mercedes" Желеп уже был виновником аварии, в которой погибла женщина.

Ранее мы публиковали видео этого трагического ДТП.