Предполагаемый виновник смертельного ДТП на Старообуховской трассе, в котором погибли четыре человека, мужчина по имени Антон Михайлович Желеп ранее уже был виновником аварии, в которой погибла женщина.

Об это сообщает телеграм-канал издания "Киев оперативный".

"Еще оказалось, что господин Желеп А.М. в 2010 году точно таким же образом убил женщину. Отбыл наказание, вышел и вновь..." - пишет издание.

Позже стали известны детали: "В 2010 году по ч.2 ст. 286 УК Украины ( "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение") Васильковский суд закрыл его на 3 года и 6 месяцев, еще и лишил права вождения на 3 года".

Напомним, что сегодня, 12 июля, в результате страшного ДТП под Киевом погибли ехавшие в Hyundai семейная пара, их дочь 8 лет, а спустя некоторое время скончался и сын, которому было 10 лет,. Из всех пяти пассажиров машины в живых остался только 12-летний ребенок. Виновником аварии предположительно является мужчина по имени А.П. Желепа. Он находился за рулем Mercedes.

Виновник ДТП по имени Антон Желеп. Фото: Киев оперативный

По словам свидетелей, водитель "Mercedes" вылетел на встречную полосу и столкнулся сначала с машиной марки Mercedes Sprinter, а затем влетел в "Hyundai". После аварии очевидцы хотели устроить над мужчиной из Mercedes самосуд.

Автомобиль "Mercedes", на котором сегодня пьяный мужчина устроил смертельное ДТП под Киевом, зарегистрирован на 48-летнюю жительницу Киевской области Ольгу Никитину.