Автомобиль "Mercedes", на котором сегодня пьяный мужчина устроил смертельное ДТП под Киевом, зарегистрирован на 48-летнюю жительницу Киевской области Ольгу Никитину.

Об этом сообщили источники "Страны" в МВД.

По их данным Mercedes-Benz GLE 250D 4 MATIC черного цвета 2016 года выпуска, c номерами AI 0999 HB ввезен из-за границы 14 февраля 2017 года. Ее владелицей по документам значится Никитина Ольга Витальевна, 1971 года рождения.

Стоит отметить, что в момент аварии за рулем автомобиля была не Ольга, а мужчина по имени Антон Желеп. Он управлял "Mercedes" в состоянии алкогольного опьянения.

По информации портала "Киев оперативный", Желеп работал на даче у владелицы "Mercedes", на котором совершил ДТП. Через 20 минут после аварии автомобиль был подан в розыск как украденный.

Напомним, сегодня под Киевом на Старообуховской трассе в районе Конча-Заспы автомобиль "Mercedes" столкнулся с "Hyundai" в котором находилась семья. Четыре человека, из которых отец, мать, сын и дочь, погибли. Остался в живых один ребенок 12-ти лет. Водитель "Mercedes" у которого в крови было выявлено 1,37 промилле алкоголя, госпитализирован.

Ранее мы публиковали видео этого трагического ДТП.



