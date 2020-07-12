Международную независимую некоммерческую медицинскую гуманитарную организацию "Врачи без границ" обвинили в расизме. Соответствующее открытое письмо подписали тысяча ее бывших и действующих сотрудников.

Об этом сообщает The Guardian.

В письме говорится, что организация не признает масштабы расизма, закрепленного в ее политике и практике найма сотрудников, а также поддерживаемого корпоративной культурой. В послании также упоминаются "бесчеловечные программы, которыми руководит привилегированное белое меньшинство". В числе других претензий названы иерархическая структура организации, все управление которой сосредоточено в западных странах, хотя 90% сотрудников составляет нанятый локальный персонал.

Авторы письма призвали провести независимое расследование расизма в организации и срочно устранить последствия "десятилетий патернализма".

Среди подписавшихся числятся председатель совета директоров "Врачей без границ" в Великобритании, президент совета директоров южной Африки и управляющий директор организации в Германии.

Организация была создана в 1971 году в Париже врачами, которые работали волонтерами Международного Красного Креста во время гражданской войны 1967-1970 годов в Нигерии, а также журналистами из медицинского издания "Тонус". В основе работы организации лежало убеждение, что право на медицинскую помощь имеет любой человек, вне зависимости от расовой принадлежности, пола, религиозных убеждений и политических взглядов. В 1999 году "Врачи без границ" были удостоены Нобелевской премии мира.

Ранее "Страна" сообщала, что в Берлине хотят переименовать станцию, чье название вызывает возмущение противников расизма.

Мы также писали, что Ксения Собчак потеряла контракт с известной компанией после критики мародеров, грабивших магазины во время протестов в США.